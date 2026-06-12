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PREMIO DIARIO DE MALLORCA DE SOLIDARIDAD | Felicidad Martínez, directora de la Congregación de Hermanas Oblatas en Palma: "Nuestra única finalidad es ofrecer dignidad y alternativas a las mujeres"
Capitanea la orden religiosa que ha ganado el Premio Solidaridad de Diario de Mallorca gracias a la labor de más de un siglo en la isla sobre todo a través de Casal Petit, donde se ofrece «refugio» a un colectivo en exclusión para «garantizar su autonomía» Más información
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