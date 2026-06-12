Bernardo Arzayus

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PREMIO DIARIO DE MALLORCA DE MEDIO AMBIENTE | El joven payés de Artà, Jaume Tous: «Si ‘fora vila’ no produce, la ciudad no come»

Jaume Tous Amengual es un joven payés de Artà que recibe el Premio Diario de Mallorca de Medio Ambiente por su labor en favor de la conservación de las razas autóctonas, como la vaca, la oveja y la abeja mallorquina, así como por su impulso a la recuperación de fincas abandonadas mediante una gestión ecológica que favorece la biodiversidad. Su proyecto, ligado a sa Duaia, s’Ermita d’Artà y otras fincas del Llevant, lo ha convertido en un referente para la nueva payesía, el cooperativismo y los modelos agroganaderos sostenibles y arraigados al territorio.