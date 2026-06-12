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PREMIO DIARIO DE MALLORCA DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA | Helena Kirchner y Mateu Riera: "La cerámica nos dice más de los musulmanes de Cabrera que los restos de las casas"
Antes de coincidir en esta investigación en el Parque Nacional de Cabrera, Helena Kirchner y Mateu Riera coincidieron en los años 2009 y 2010 como codirectores en la excavación de una pequeña cueva en el Puig d’en Xoroi, en Artà, donde tras la conquista de Madina Mayurqa, el rey Jaime I y sus tropas asediaron y capturaron a un grupo de musulmanes a la fuga. Kirchner es Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Historia Medieval. Y Mateu Riera, profesor asociado del mismo centro, medievalista y uno de los arqueólogos que mejor conoce el pasado de Cabrera.
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