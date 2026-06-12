Bernardo Arzayus

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PREMIO DIARIO DE MALLORCA DE EMPRESA | Cecilia Fernández, gerente de Hormort: "Este premio es un reconocimiento a todos estos años de esfuerzo, constancia e implicación"

Fundada en 1988 por Bernat Ramis, Hormort es una empresa familiar 100% mallorquina dedicada a la fabricación de hormigón. Su ambiciosa apuesta por la sostenibilidad les ha llevado a eliminar la generación de residuos. Más información