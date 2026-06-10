B. Ramon

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VÍDEO | Arantxa Andreu: “Lo que más duele puede convertirse en un camino de regreso a uno mismo”

Arantxa Andreu (Palma, 1972) invita al oyente, y también al lector, a un viaje personal a través de la identidad, la memoria, el dolor y el amor con Llegaron tus lágrimas. Un álbum, en formato poemario-disco, con el que rinde homenaje “a las mujeres que no se han podido mostrar, especialmente a las mujeres de mi familia”, y que se presentará el próximo día 12 a las 20 horas en Can Tàpera (Carrer de Can Tàpera, 5, Palma). Más información