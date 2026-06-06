Guillem Bosch

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VÍDEO | Los últimos hoyos del Dino Golf

Embocar una bola de diferente color ha sido una de las excusas para acudir al Dino Golf durante 32 años. Conseguir un golpe bajo par, un birdie o un increíble hoyo en uno quedan en un segundo plano. Acudir cada verano forma parte de un ritual para muchos mallorquines. «Es nuestra forma de inaugurar el verano», cuenta David Hidalgo. Un verano. Un último verano. Eso es lo que le queda a esta emblemático lugar de s’Arenal de Palma antes de convertirse en un parque.