Luana C.L.

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VÍDEO | El Hospital de Creu Roja en Palma presenta el primer robot quirúrgico laparoscópico Toumai de Baleares

El Hospital de Cruz Roja de Palma ha incorporado un nuevo robot quirúrgico que permitirá realizar operaciones más precisas, menos invasivas y con recuperaciones más rápidas para los pacientes. Se trata del sistema Toumai, una plataforma de cirugía robótica que convierte al centro en el primero de Baleares en disponer de esta tecnología y en el sexto hospital de España en incorporarla. Más información