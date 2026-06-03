Secciones

Es noticia
Muere Ahogado HombreLimitación Vehículos VOXEscenarios Mallorca LiveAlquileres Precio Limitado PalmaEmpieza Selectividad
instagramlinkedin
VÍDEO | "No sé cómo he podido sobrevivir estos diez años sin Luis"

VÍDEO | "No sé cómo he podido sobrevivir estos diez años sin Luis"

B. Ramon

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | "No sé cómo he podido sobrevivir estos diez años sin Luis"

B. Ramon

RRSS WhatsAppCopiar URL

Maria Horrach vivió el 3 de junio de 2016 el peor día de su vida. Su hijo Luis Salom, piloto de Moto2, falleció tras un gravísimo accidente en la curva 12 del Circuito de Montmeló durante los entrenamientos libres del Gran Premi de Catalunya. Justo cuando se cumplen diez años de aquella caída fatal, la madre del carismático deportista atiende a Diario de Mallorca en uno de los despachos de LS39, el concesionario Yamaha de Motos que ha abierto su familia con el nombre del genial e inolvidable campeón palmesano. Más información

TEMAS

  • Mallorca
  • Circuito de Montmeló
  • Moto2
  • Luis Salom
Tracking Pixel Contents