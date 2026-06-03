B. Ramon

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VÍDEO | "No sé cómo he podido sobrevivir estos diez años sin Luis"

Maria Horrach vivió el 3 de junio de 2016 el peor día de su vida. Su hijo Luis Salom, piloto de Moto2, falleció tras un gravísimo accidente en la curva 12 del Circuito de Montmeló durante los entrenamientos libres del Gran Premi de Catalunya. Justo cuando se cumplen diez años de aquella caída fatal, la madre del carismático deportista atiende a Diario de Mallorca en uno de los despachos de LS39, el concesionario Yamaha de Motos que ha abierto su familia con el nombre del genial e inolvidable campeón palmesano. Más información