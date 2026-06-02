B. Ramon

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VÍDEO | Julia Moreno relata historias del barrio chino de Palma en 'Mis amigas las putas'.

Julia Moreno ha recuperado las historias que escuchaba de niña en la peluquería de su madre, eran las vivencias de mujeres que ejercían la prostitución en la década de los 70. Más información