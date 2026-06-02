B. Ramon

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VÍDEO | Joan Moranta, nuevo presidente del GOB Mallorca: «Tenemos que volver a encabezar las campañas en defensa del territorio»

El biólogo, representante del sector más crítico con el rumbo adoptado por la entidad ecologista en los últimos años, asume la presidencia interina del GOB Mallorca con la intención de dejar atrás las fricciones internas que provocaron la dimisión de Teresa Cuennet como presidenta.

Moranta quiere dejar atrás el pasado y asegura que el principal objetivo de la asociación es unir a la organización en torno a un proyecto que «vuelva a generar ilusión»