Marga Prohens participa en el pódcast mallorquí, 'Esperados'. / Esperados Pódcast

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Marga Prohens participa en el pódcast mallorquí, 'Esperados'.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha defendido el papel del turismo como principal motor económico de las islas y ha rechazado los discursos que lo señalan como el origen de los problemas actuales de Baleares. Lo ha hecho durante una entrevista en el pódcast mallorquín Esperados, presentado por Nadir, donde abordó cuestiones relacionadas con la vivienda, la economía y el modelo turístico del archipiélago.