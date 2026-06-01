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VÍDEO | Baleares refuerza la lucha contra el chárter ilegal con una nueva campaña de inspecciones en el mar

VÍDEO | Baleares refuerza la lucha contra el chárter ilegal con una nueva campaña de inspecciones en el mar

Luana C.L.

VÍDEO | Baleares refuerza la lucha contra el chárter ilegal con una nueva campaña de inspecciones en el mar

Luana C.L.

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El Govern de las Illes Balears y la Guardia Civil han puesto en marcha una nueva edición del dispositivo conjunto de inspección y vigilancia contra el alquiler irregular de embarcaciones. La campaña, que alcanza ya su octava edición consecutiva, tiene como objetivo detectar actividades de chárter náutico que operan sin las autorizaciones correspondientes y garantizar el cumplimiento de la normativa en el litoral balear. Más información

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