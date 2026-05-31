B. Ramon

VÍDEO | “Los casos de sustracciones internacionales de menores son muy frecuentes en Mallorca”

Experta en derecho de familia nacional e internacional y con más de 30 años de ejercicio, Lola López- Muelas, natural de Murcia, preside desde 2024 la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). El pasado jueves inauguró en Palma el congreso que reunió a prestigiosos magistrados y letrados, celebrado en el Colegio de Abogados de Baleares, donde se abordó el problema de la vivienda en parejas divorciadas y los retrasos en la Justicia con los nuevos Tribunales de Instancia, entre otras cuestiones