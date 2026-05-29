Joan Laínez

VÍDEO | El tenor mallorquín Joan Laínez y la pianista Alicia Moreno se unen a la cantada de 'La Balanguera' desde Sevilla

El centenario de ‘La Balanguera’, himno de Mallorca, también ha sonado lejos de la isla. El tenor Joan Laínez y la pianista Alicia Moreno han querido sumarse a la gran cantada popular organizada este viernes en centros educativos, plazas y pueblos de Mallorca con una versión especial grabada desde Sevilla.

Ambos artistas se encuentran estos días en la capital andaluza, donde participan en los ensayos de ‘Aida’ en el Teatro de la Maestranza. Desde allí han registrado un vídeo como homenaje a una de las composiciones más estimadas del patrimonio cultural mallorquín.

La iniciativa nace como una forma de unirse simbólicamente a la celebración que este viernes reúne a miles de personas alrededor de ‘La Balanguera’, una pieza que ha traspasado generaciones y que sigue ocupando un lugar central en la memoria sentimental de Mallorca.