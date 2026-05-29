B. Ramon

VÍDEO | "Persigo el misterio"

A sus casi 97 años, el pintor Ángel Baldovino sigue en activo e inaugurará la exposición "La luz viene de arriba", en la galería Cansalas Gallery & Art House de Palma. Será el próximo 3 de junio, de 18 a 20 horas. Nacido en Buenos Aires en 1929, se asentó en Mallorca hace más de 50 años. "Trataba de pintar la belleza de esta isla que muchos no ven", recuerda. Se declara feliz por esta nueva oportunidad de mostrar sus pinturas. "Persigo el misterio", dice de lo que le motiva a pintar a diario.