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VÍDEO | “Últimamente la cocina de Baleares está bastante maltratada”

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B. Ramon

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B. Ramon

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La Acadèmia de la Cuina, el Vi i la Gastronomia de les Illes Balears se presenta este miércoles, 27 de mayo, en sociedad en el salón de actos de Can Campaner para defender el patrimonio culinario de las islas Más información

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