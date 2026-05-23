Pilar Garcés

El vídeo de la protesta en Palma de trabajadores de grandes cadenas del textil y el calzado que ha provocado el cierre de tiendas

Trabajadores de grandes cadenas de distribución textil y de calzado de Palmahan secundado hoy la convocatoria de huelga nacional de UGT, se han manifestado en el Passeig del Born y han provocado el cierre total o parcial de algunos comercios del centro de la ciudad, afectando a marcas como Zara, Mango, Oysho o Pull & Bear.

Según UGT, la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y Fetico, han firmado un preacuerdo que elimina derechos a muchas personas trabajadoras de los distintos territorios, cargándose de un plumazo la negociación colectiva de los territorios como Baleares y generando una desigualdad inmensa entre personas trabajadoras antiguas y nuevas. Siempre según UGT, la diversidad de convenios territoriales hace que la pérdida de derechos sea distinta en cada territorio y aunque es cierto que algún territorio gana salarialmente y en reducción de jornada, pierde en otros derechos como: licencias retribuidas, complemento de IT o periodo de vacaciones.

UGT ha advertido que la firma definitiva de este pacto promovido por las grandes firmas conllevará un "atropello" de derechos consolidados en el convenio balear en materia salarios, licencias retribuidas, complemento por bajas laborales, vacaciones o contratación, además de "generar desigualdades entre el personal antiguo y nuevo".

En concreto, el principio de acuerdo apoyado por CCOO y Fetico recoge que a los trabajadores fijos discontinuos "solo se les garantizarán tres meses consecutivos de trabajo", mientras que el resto del año los llamamientos podrán ser "a la carta" por tramos mínimos de hasta 15 días y con un preaviso de tan solo 48 horas.