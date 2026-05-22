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VÍDEO | El Govern aprueba el recurso ante el Supremo contra la regularización de inmigrantes y pedirá su suspensión cautelar

El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de la Comunitat Autònoma a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado 14 de abril. Además del recurso, el Ejecutivo de Marga Prohens solicitará la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el procedimiento judicial. Según el Govern, la regularización extraordinaria puede tener una "afectación inmediata" sobre servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a menores, especialmente en una comunidad "que ya soporta una elevada presión migratoria y una fuerte tensión demográfica".