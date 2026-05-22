Redacción digital

VÍDEO | Sin espejo de seguridad en una curva peligrosa para los peatones entre Ciudad Jardín y Cala Gamba

Una curva cerrada en un lugar peligroso tiene riesgos. Y, si desde hace semanas, falta un espejo de seguridad la amenaza es mayor. Es lo que sucede en una vía entre Ciudad Jardín y Cala Gamba donde en un camino estrecho los peatones desde hace un tiempo caminan con cierto cuidado porque los ciclitas y los patinetes hacen caso omiso a las señales que indican que deben bajar e ir caminando: “He visto más de un accidente aquí”, cuenta Marcos Frutos, que es un habitual de esta zona de Palma