Secciones

Es noticia
Aldama exculpa a ArmengolRCD MallorcaFira del Llibre de PalmaBonos Producto LocalFiestas de la Mare de Déu Palma
instagramlinkedin
VÍDEO | Sin espejo de seguridad en una curva peligrosa para los peatones entre Ciudad Jardín y Cala Gamba

VÍDEO | Sin espejo de seguridad en una curva peligrosa para los peatones entre Ciudad Jardín y Cala Gamba

Redacción digital

VÍDEO | Sin espejo de seguridad en una curva peligrosa para los peatones entre Ciudad Jardín y Cala Gamba

Redacción digital

RRSS WhatsAppCopiar URL

Una curva cerrada en un lugar peligroso tiene riesgos. Y, si desde hace semanas, falta un espejo de seguridad la amenaza es mayor. Es lo que sucede en una vía entre Ciudad Jardín y Cala Gamba donde en un camino estrecho los peatones desde hace un tiempo caminan con cierto cuidado porque los ciclitas y los patinetes hacen caso omiso a las señales que indican que deben bajar e ir caminando: “He visto más de un accidente aquí”, cuenta Marcos Frutos, que es un habitual de esta zona de Palma

TEMAS

  • Mallorca
  • Ciudad Jardín
  • seguridad
  • Palma
  • Patinetes
Tracking Pixel Contents