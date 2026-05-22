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VÍDEO | Costa acusa a Armengol de "dejar entrar hasta la cocina" a la trama Koldo en Baleares después de que Aldama la exculpara de cobrar comisiones

El portavoz del Govern y vicepresidente, Antoni Costa, ha acusado este viernes a la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, de "dejar entrar hasta la cocina" a la trama Koldo en Baleares pese a que el empresario Víctor de Aldama la exculpó expresamente de haber cobrado comisiones por los contratos de mascarillas durante la pandemia.