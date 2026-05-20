Redacción digital

VÍDEO | La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Evitamos que los guiris nos atropellen”

La calle Sant Esperit está emergiendo como alternativa entre los residentes y los trabajadores del centro de Palma para evitar caminar por la Calle San Miguel que, durante la mayor parte del día, está abarrotada por los turistas. “Vamos por aquí para evitar que los guiris nos atropellen. Puedes pasear tranquilo”, señalan Rosa y Marino que regresan después de ir a comprar al Mercat de l’Olivar.