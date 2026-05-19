Javi Parejo

VÍDEO | Fiesta flotante de 30 barcos en la costa de Formentera sin autorización: Govern y Capitanía Marítima abren una investigación

Cerca de una treintena de barcos de todos los tamaños se congregaron este domingo a mediodía cerca de la línea de costa de es Caló de Formentera en lo que parecía una fiesta organizada, dada la cantidad de gente participante y la fuerte música que se escuchaba a distancia y que provocó las quejas de los vecinos de la zona. Durante la mañana de este lunes, el conseller balear del Mar y el Ciclo del agua, Juan Manuel Lafuente, ha asegurado que desde el Govern se está recabando toda la información necesaria para comprobar si los organizadores del evento cometieron algún tipo de ilegalidad y, a partir de ahí, plantear la posible apertura de un expediente sancionador. "Evidentemente, es un tipo de actividad que no gusta al Govern y se pedirá toda la documentación para ver si se ha producido algún incumplimiento", ha declarado Lafuente durante su visita a Formentera para conocer el estado de las obras en la Estación depuradora de aguas residuales (Edar) de la isla.