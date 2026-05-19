Redacción digital

VÍDEO | Choque por el "fracaso" del Alquiler Seguro: Prohens defiende abrir el programa a grandes tenedores y la oposición denuncia que financia a fondos de inversión

Prohens reivindica la apertura del programa a grandes propietarios y acusa al PSOE de aplicar criterios similares en el País Vasco y en el plan estatal de vivienda

La izquierda acusa al Ejecutivo de convertir el programa en una herramienta para beneficiar a grandes tenedores y fondos de inversión tras captar solo 82 viviendas desde su puesta en marcha