Redacción

VÍDEO | Los promotores inmobiliarios aconsejan a los jóvenes de Mallorca empezar a ahorrar 300 euros al mes

Empezar a ahorrar a partir de este momento 300 euros cada mes. Este es el consejo que el presidente de la asociación balear de promotores inmobiliarios (Proinba), Oscar Carreras, lanza a los jóvenes de Mallorca, con el objetivo de que en un plazo de unos cinco años puedan acceder a la compra de las «miles» de viviendas de precio limitado que van a comenzar a construirse en ese plazo en los terrenos urbanizables de Palma, que se van a desarrollar en los denominados Proyectos Residenciales Estratégicos que ha impulsado el Govern.