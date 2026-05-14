Guillem Bosch

VÍDEO | Entrevista a Marta Vistarini, hija del cineasta Antonio Vistarini, director de la película 'Quijorna'.

La localidad madrileña de Quijorna acaba de rendir homenaje en Mallorca al cineasta Antonio Vistarini (Roma, 1987-Madrid, 1937), que filmó la batalla de Brunete en 1937 en los alrededores de este pueblo, del que tomó el nombre para su película. La hija del director de cine, Marta Vistarini, reside en Valldemossa y allí ha recibido una placa conmemorativa de manos del primer teniente de alcalde de este municipio de Madrid, Oscar Maroto.