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VÍDEO | Más de 1.000 estudiantes de Baleares se unen en un canto por el medio ambiente: “La música es una vía de inclusión para los niños”

VÍDEO | Más de 1.000 estudiantes de Baleares se unen en un canto por el medio ambiente: “La música es una vía de inclusión para los niños”

Manu Mielniezuk

VÍDEO | Más de 1.000 estudiantes de Baleares se unen en un canto por el medio ambiente: “La música es una vía de inclusión para los niños”

Manu Mielniezuk

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Más de 1.000 estudiantes de Baleares se han reunido este martes en el Velódromo Islas Baleares una jornada musical y educativa organizada por la Universitat de les Illes Balears (UIB) dentro del proyecto ‘MésKso: Música, Sociedad, Acción para la Inclusión Social’. Concretamente, se representará una cantata participativa, llamada 'Na TuGa i la mar', con el objetivo de unir músicateatro y concienciación medioambiental en un espectáculo que ha puesto el foco en la inclusión y el trabajo comunitario.

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