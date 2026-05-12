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VÍDEO | Más de 1.000 estudiantes de Baleares se unen en una canto por la inclusión y el medio ambiente: “La música es una vía de inclusión para los niños”

VÍDEO | Más de 1.000 estudiantes de Baleares se unen en una canto por la inclusión y el medio ambiente: “La música es una vía de inclusión para los niños”

Luana C.L.

VÍDEO | Más de 1.000 estudiantes de Baleares se unen en una canto por la inclusión y el medio ambiente: “La música es una vía de inclusión para los niños”

Luana C.L.

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Más de 1.000 estudiantes de Baleares se han reunido este martes en una jornada musical y educativa organizada por la Universitat de les Illes Balears (UIB) dentro del proyecto ‘MésKso: Música, Sociedad, Acción para la Inclusión Social’. Concretamente, se representará una cantata participativa, llamada 'Na TuGa i la mar', con el objetivo de unir músicateatro y concienciación medioambiental en un espectáculo que ha puesto el foco en la inclusión y el trabajo comunitario.

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