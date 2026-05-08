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VÍDEO | El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para funcionarios, una subida salarial del 1,5% y más flexibilidad en las vacaciones

El Govern balear ha aprobado este viernes uno de los mayores paquetes de medidas laborales para la función pública autonómica de los últimos años. El portavoz del Ejecutivo y vicepresidente, Antoni Costa, ha anunciado tras la reunión del Consell de Govern la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, una subida salarial del 1,5% para 2026 y una reforma del régimen de vacaciones y horarios que introduce nuevas medidas de flexibilidad para el personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma y del conjunto de entes integrantes del sector público autonómico.