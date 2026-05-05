FOTO: Eduardo Parra - Europa Press - Archivo | VÍDEO: El Periódico

VÍDEO | Hacienda hace oficial la "exención de IRPF" a los mayores de 65 años con la casilla que nadie suele marcar: "Están exentas de tributación"

La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 arrancó el próximo 8 de abril, con la presentación de las declaraciones por internet y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Son muchas las decisiones que pueden tomar separa ayudar a rebajar la cuota tributaria de la próxima declaración de renta, afirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Muchas están relacionadas con las inversiones, pero también con cuestiones tan cotidianas como la vivienda o el salario. La OCU emite una sugerencia a los mayores de 65 años para que tengan en cuenta de cara a ahorrar en la próxima Declaración del IRPF. "Las ganancias por la transmisión de la vivienda habitual (en la que se reside durante tres años continuados) cuando se tienen 65 años o más, están exentas de tributación del IRPF. Por ello, OCU recomienda esperar a cumplir esa edad para aprovechar la exención"