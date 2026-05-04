Manu Mielniezuk

VÍDEO | Todos los partidos menos Vox reivindican el "éxito" del Correllengua en Mallorca

El cierre del Correllengua Agermanat este domingo en Palma ha provocado una coincidencia política en torno a la defensa de la lengua catalana. Todos los partidos con representación en el Parlament, a excepción de Vox, han puesto en valor la movilización y han aprovechado el acto para reforzar sus posiciones sobre la política lingüística en Baleares, en un contexto marcado por el 40 aniversario de la Ley de Normalización Lingüística.