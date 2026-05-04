B. Ramon

VÍDEO | Los Artilleros de Mallorca conmemoran el 2 de Mayo

Los Artilleros de Mallorca han conmemorado los actos heroicos acontecidos en 1808 con un acto organizado por la Comandancia General de Baleares, con la participación de la Asociación de Artilleros de Mallorca 1529, que ha consistido en la lectura de la efeméride, la lección magistral sobre los hechos acontecidos el 2 de mayo, a cargo de un oficial de Artillería, y un acto de homenaje a los caídos por España. Durante el acto se ha rendido un homenaje al coronel Juan Terrasa Riutort, por ser el artillero más antiguo de la asociación. El acto ha tenido lugar a las 10:00h en el establecimiento Calle del Mar y ha sido presidido por el Comandante General de Baleares Ricardo Esteban Cabrejos.