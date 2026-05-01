B. Ramon

VÍDEO | Los tres supervivientes del Mercat de Llevant de Palma: "Tenemos futuro, la gente quiere un buen producto y no mira el precio"

Solo quedan tres negocios tradicionales en el Mercat de Llevant de Palma: una frutería, un centro de reconocimiento médico y el Bar Mercat. Los tiempos de gloria de este recinto quedan lejanos, pero ahora tienen la esperanza de que, después de adjudicarse la gestión de la instalación a Eroski (que tiene un supermercado) durante los próximos 30 años, vuelva a adquirir la forma de antaño. "Hay prevista una reforma que nos dará otro ambiente a todo", cuenta Marga Tous, la presidenta de la Asociación del Mercat, que se instaló en 1998.