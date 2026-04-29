Miguel Vicens

VÍDEO | El International Boat Show consolida Baleares como la Plataforma náutica estratégica del Mediterráneo

Cualquier precio de venta es posible en la Palma International Boat Show. De la opulencia de un yate de 45 metros de eslora y 21 millones de euros, a un sombrero Panamá de 99 euros. La Feria Náutica ha abierto este miércoles sus puertas en el Moll Vell con una enorme afluencia de público y un calor veraniego. El crecimiento de la oferta va empequeñeciendo cada año que pasa un poco más la superficie de recinto, que hasta el próximo 2 de mayo reúne a 310 expositores y más de 600 embarcaciones de todos los tamaños, 271 en el mar, entre yates, veleros, catamaranes y neumáticas semirrígidas, desde clásicos a las últimas tendencias en diseño, equipamiento, accesorios y moda náutica.