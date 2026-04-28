VÍDEO | Piden 500 euros por dormir en este "cuartito" de una terraza en Inca: "Es una vergüenza"
Un “cuartito” construido en una terraza de Inca por 500 euros al mes ha encendido las redes sociales en Mallorca. El anuncio, que ofrece un pequeño espacio independiente con baño y cocina compartidos, ha provocado una oleada de críticas por las condiciones del alojamiento y por el precio exigido en plena crisis del alquiler. El propietario, ante los reproches, ha defendido que la construcción es legal y ha respondido a quienes lo cuestionan: “Se nota que no les hace falta”.