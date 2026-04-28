Manu Mielniezuk

VÍDEO | La importancia de Son Gotleu en Mallorca: "Su historia sirve para entender la evolución de la isla"

El décimo itinerario de la guía urbana de Palma, creada por la asociación ciudadana Palma XXI, muestra la importancia de Son Gotleu en la evolución de Mallorca. "Reivindicamos que la historia de la ciudad no es solo la parte antigua o amurallada porque parece que los centros históricos son los que concentran las narrativas y los relatos de la ciudad", asegura Layla Dworkin, historiadora y mediadora cultural, que se ha encargado de la investigación, documentación y redacción de contenidos. Más información