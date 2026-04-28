FOTO: Bernardo Arzayus | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado

El uso de la lengua en el campus universitario no es una cuestión estanca, sino un reflejo de la compleja realidad sociolingüística de Baleares. El I Baròmetre del Consell Social de la UIB no solo ha analizado el perfil socioeconómico del estudiante, sino que ha puesto el foco en las dinámicas idiomáticas, desvelando una brecha significativa entre lo que ocurre dentro y fuera de las aulas. Según los datos extraídos de la encuesta, existe una clara preeminencia del castellano en el ámbito personal, mientras que en la vertiente académica se observa un equilibrio que, sin embargo, genera deseos de cambio por parte del alumnado.