FOTO: Isaac Buj - Europa Press | VÍDEO: Parlament

VÍDEO | El PSOE no apoyará la ley de cogestión aeroportuaria en Baleares pactada entre PP y Més: "Es un modelo que no es viable"

El PSIB- PSOE no apoyará mañana la ley de cogestión aeroportuaria presentada por Més per Mallorca y acordada con el Partido Popular. Los socialistas se decantan por la abstención al considerar que la propuesta de los ecosoberanistas provoca "una ruptura de equilibrios entre las administraciones" y recalcan que es un modelo que "no tiene viabilidad" para salir adelante en el Congreso de los Diputados. No obstante, a pesar de esta decisión, la ley de cogestión saldrá adelante gracias a los votos de Més per Mallorca, Més per Menorca y el PP. Más información