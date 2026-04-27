Manu Mielniezuk

VÍDEO | La Escola d'Hoteleria de Balears, escenario de la final del concurso de tapas de la Denominació d'Origen Oli de Mallorca

La Escola d'Hoteleria de les Illes Balears ha acogido la final del concurso de tapas para cocineros profesionales que organiza la Denominació d'Origen Oli de Mallorca con la colaboración del Mercat de l'Olivar y el citado centro. La final se ha decidido entre cuatro cocineros, cuyos platos han sido valorados por un jurado integrado por José Cortés (del restaurante Qanat y Premi Ciutat de Palma de Gastromonía Caty Juan de Corral 2026), Jaume Aguiló (presidente del Mercat de l'Olivar), Joan Mayol (presidente de la DO Oli de Mallorca), Josep Maria Natta (presidente de la Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de Balears) y los profesores de la EHIB José Maria Calonge y Marcos Martínez. Más información