Manu Mielniezuk

Julio Velasco: "Yo he sido un hilo conductor, pero salvar vidas siempre ha sido un trabajo en equipo"

Julio Velasco Roca (1956, Barcelona) se jubila a finales de julio, cuando cumpla 70 años, después de haber alargado su carrera al máximo. Fue jefe de la UCI durante ocho años y es uno de los médicos más queridos del hospital de referencia de Balears. Le han rendido un homenaje, aunque él rehúye del protagonismo y siempre insiste en que todo es trabajo en equipo. Su trayectoria resume décadas de compromiso con la sanidad pública: «Nunca me fui a la privada, aunque me lo ofrecieron muchas veces». Más información