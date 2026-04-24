Luana C.L.

VÍDEO | Tom Kucharz, investigador social y miembro de Ecologistas en Acción: "El papel colonial e imperialista de España no ha acabado, ha mudado sus formas"

El periodista e investigador social Tom Kucharz, participará este sábado en las II Jornades per la Pau organizadas por Mallorca per la Pau. En el marco de la mesa redonda “Desarmar el negocio de la guerra: por una geopolítica de la paz”, Kucharz analiza el papel de las grandes corporaciones y las instituciones internacionales en un contexto marcado por el auge de los conflictos armados