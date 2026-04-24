Secciones

Es noticia
Pelea Son OlivaCorredor Recorre Toda MallorcaManifestación Familias Son PisàIncendio Cableado Camp den Serralta
instagramlinkedin
VÍDEO | Tom Kucharz, investigador social y miembro de Ecologistas en Acción: "El papel colonial e imperialista de España no ha acabado, ha mudado sus formas"

VÍDEO | Tom Kucharz, investigador social y miembro de Ecologistas en Acción: "El papel colonial e imperialista de España no ha acabado, ha mudado sus formas"

Luana C.L.

VÍDEO | Tom Kucharz, investigador social y miembro de Ecologistas en Acción: "El papel colonial e imperialista de España no ha acabado, ha mudado sus formas"

Luana C.L.

RRSS WhatsAppCopiar URL

El periodista e investigador social Tom Kucharz, participará este sábado en las II Jornades per la Pau organizadas por Mallorca per la Pau. En el marco de la mesa redonda “Desarmar el negocio de la guerra: por una geopolítica de la paz”, Kucharz analiza el papel de las grandes corporaciones y las instituciones internacionales en un contexto marcado por el auge de los conflictos armados Más información

TEMAS

  • Mallorca
  • España
  • Ecologistas en Acción
Tracking Pixel Contents