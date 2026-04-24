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VÍDEO | Los residentes de la Bonanova disfrutan de la unidad canina de los Bombers de Palma: “Ay, qué perrito más bueno”

VÍDEO | Los residentes de la Bonanova disfrutan de la unidad canina de los Bombers de Palma: “Ay, qué perrito más bueno”

Enrique Casanova

VÍDEO | Los residentes de la Bonanova disfrutan de la unidad canina de los Bombers de Palma: “Ay, qué perrito más bueno”

Enrique Casanova

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Las caricias, las sonrisas u otras exclamación cariñosa como “¡ay, qué perrito más bueno!” fueron algunos de los gestos vividos este jueves en la residencia de la Bonanova. Los usuarios del centro recibieron la visita de la unidad canina de los Bomberos de Mallorca, que ofrecieron una exhibición de su trabajo y permitieron a los mayores interactuar con los perros. Más información

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