VÍDEO | Ya hay fecha para el inicio de las obras en la rotonda de la carretera de Sóller
Las obras de reforma y ampliación de la rotonda de la carretera de Sóller, junto a la estación de la ITV, uno de los proyectos más importantes de carreteras del Consell de Mallorca, debían empezar el pasado mes de enero, según las previsiones expresadas por la institución insular, pero el proceso de adjudicación de los trabajos, no resuelto hasta el pasado 19 de marzo, ha retrasado su inicio hasta el mes de mayo, con un presupuesto de 4,07 millones de euros, un plazo de ejecución de doce meses y restricciones y desvíos de la circulación mientras se prolongue la reforma. Más información
Últimos vídeos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO
Israel ataca Líbano pocas horas después de la tregua anunciada por Trump
Juicio por el caso Kitchen