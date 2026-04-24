VÍDEO | El Ayuntamiento de Palma anuncia trabajos de rehabilitación en el recinto de s’Escorxador
- Cort anuncia obras exteriores en el recinto del antiguo matadero con un presupuesto cercano a los dos millones de euros
- La rehabilitación propuesta por el Ayuntamiento no aborda varios de los problemas que la plataforma Salvem S’Escorxador había señalado como preocupaciones, como la ampliación de la biblioteca, la saturación del centro de salud, la limpieza del recinto o la apertura de locales cerrados.
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