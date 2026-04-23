Peter Horrach

VÍDEO | Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca

Una excursión organizada por el grupo de adultos de la Federació Balear de Piragüisme terminó con una escena tan sorprendente como poco habitual este pasado sábado, cuando una serpiente nadando en el mar se acercó a los participantes y acabó subiéndose a uno de los kayaks. El episodio tuvo lugar en la zona de las Islas Malgrats, concretamente bajo Cap Negre, en el lado que da hacia los islotes, según ha explicado el guía de la federación. Más información