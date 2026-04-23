Nau Escola

VÍDEO | Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: "Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil"

Niños y niñas de 0 a 3 años se enfrentan cada día a problemas de higiene en su centro escolar por la invasión de pavos reales salvajes. El Nau Escola, ubicado en el polígono de Can Valero de Palma, vive una situación de creciente preocupación ante la persistencia de la presencia de estos animales, que rondan la treintena y que acceden diariamente a sus instalaciones.