VÍDEO | Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
Cuatro de cada diez alumnos del CEIP Son Pisà no han ido este miércoles a clase tras la polémica reincorporación del docente Miquel Roldán. Así lo ha expuesto el director del centro educativo en una multitudinaria reunión mantenida esta tarde con las familias de los alumnos, en la que ha ofrecido toda la información disponible sobe el caso y ha explicado que el centro no tiene competencias para actuar sobre el profesor. Más de 200 familias han llenado el gimnasio del CEIP en un clima de tensión evidenciado esta mañana tras la aparición de una pintada contra Roldán en los exteriores del colegio. Los actos programados para mañana con motivo de Sant Jordi han sido cancelados. Más información
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