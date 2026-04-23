La ciudad de Palma ha inaugurado el XL congreso nacional de coordinación de trasplantes
La ciudad de Palma ha inaugurado esta tarde el XL congreso nacional de coordinación de trasplantes y este acto se ha convertido en la oportunidad magnífica para rendir un merecido homenaje al doctor Julio Velasco, jefe de la UCI de Son Espases y coordinador del equipo de trasplantes de Baleares. Velasco ha recibido este reconocimiento público porque en unos meses se jubila, aunque continuará colaborando con el servicio.
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