B. Ramon

La ciudad de Palma ha inaugurado el XL congreso nacional de coordinación de trasplantes

La ciudad de Palma ha inaugurado esta tarde el XL congreso nacional de coordinación de trasplantes y este acto se ha convertido en la oportunidad magnífica para rendir un merecido homenaje al doctor Julio Velasco, jefe de la UCI de Son Espases y coordinador del equipo de trasplantes de Baleares. Velasco ha recibido este reconocimiento público porque en unos meses se jubila, aunque continuará colaborando con el servicio.