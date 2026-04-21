FOTO: Luana C.L | VÍDEO: Parlament de les Illes Balears

VÍDEO | Vox apuesta por retirar ayudas públicas a ONG como Cáritas por su apoyo a la regularización: "Viven del negocio millonario de la inmigración"

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha defendido este lunes la eliminación de las ayudas públicas a organizaciones como Cáritas, al considerar que "viven del negocio millonario de la inmigración", en referencia directa a su respaldo a los procesos de regularización. Sus declaraciones se producen tras el acuerdo alcanzado entre Vox y el Partido Popular en Extremadura, que incluye una revisión del destino de fondos públicos vinculados a entidades de la Iglesia. Más información