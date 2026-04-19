Guillem Bosch

Guillem Ginard, conseller insular de Turismo: "El balance después de cuatro meses en el cargo es muy positivo"

Guillem Ginard (Campos, 1974) aterrizó en los despachos de La Misericórdia hace cuatro meses y medio, tras la defenestración de su polémico antecesor, José Marcial Rodríguez. El recién estrenado conseller insular reconoce haberse sentido «muy acogido» por las patronales del sector, defiende la desestacionalización del turismo y apuesta por ofrecer al visitante «lo que Mallorca es de verdad». Se siente alineado con Marga Prohens al hablar de contención y confiesa que fue Llorenç Galmés quien le ofreció el salto de Cultura a Turismo. Más información